Nel frattempo in regione va avanti la campagna vaccinale per gli ultraottantenni lucani

Centoventi casi positivi su 1.430 tamponi molecolari analizzati e un decesso nelle ultime 24 ore: è evidente come, nonostante la pressione ospedaliera sia sotto controllo, anche in Basilicata l'emergenza coronavirus non permetta ancora di abbassare la guardia, in particolare per l'emergere di alcuni nuovi focolai. Un nuovo segnale di fiducia, tuttavia, arriva dalla seconda giornata di campagna vaccinale riservata agli ultraottantenni dei due capoluoghi e dei principali comuni della regione.

In diversi centri della Basilicata (zona gialla dallo scorso 11 gennaio), in particolare a Policoro in provincia di Matera e Maratea in quella di Potenza, continuano a far paura alcuni focolai, ma per ora non sembrano esserci all'orizzonte decisioni per la creazione di zone arancioni o addirittura rosse.