Dal bollettino odierno sale il numero dei positivi in regione Basilicata

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 24 febbraio 2021, ORE 10.00. Report dati processati in data 23 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 234.341

Tamponi totali negativi n. 216.806

Persone testate n. 143.249

Tamponi molecolari di giornata n. 1.386

Test antigenici totali 10.866

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 169

Tamponi negativi n. 1.217

RICOVERATI N. 87

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 23

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 13

Pneumologia n. 11

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 64

POSITIVI TOTALI N. 169

Residenti: n. 165

N. Comune

1 Accettura

2 Avigliano

3 Barile

3 Bernalda

1 Calvera

3 Cancellara (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Lagonegro

1 Latronico

1 Lauria

3 Lavello

25 Matera

2 Melfi

2 Miglionico

1 Moliterno

4 Montalbano Jonico

20 Montescaglioso

5 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla

8 Pisticci (n. 1 domiciliato a Matera)

19 Policoro (n. 1 domiciliato a Nova Siri)

30 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Rivello

1 Rotonda

8 Sant’Arcangelo

2 Senise

1 Teana (domiciliato a Potenza)

1 Tursi

8 Venosa

6 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 03

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 64

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 62

N. Comune

1 Albano di Lucania

1 Bernalda

1 Lagonegro

1 Maratea

2 Marsico Nuovo

16 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Brienza; n. 1 domiciliato a Moliterno)

8 Matera

1 Melfi

9 Moliterno

1 Pignola

2 Potenza

1 Rapolla

12 Sant’Arcangelo

1 Sarconi (domiciliato a Moliterno)

5 Satriano di Lucania

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Satriano di Lucania)

1 Puglia (domiciliato a Marsicovetere)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.579

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.492

DECEDUTI RESIDENTI N. 357

GUARITI RESIDENTI N. 10.848