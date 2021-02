Dai dati comunicati dalla task force regionale si registrano anche 53 guarigioni

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 25 febbraio 2021, ORE 10.00. Report dati processati in data 24 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 235.586

Tamponi totali negativi n. 217.923

Persone testate n. 144.007

Tamponi molecolari di giornata n. 1.245

Test antigenici totali 10.922

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 128

Tamponi negativi n. 1.117

RICOVERATI N. 90

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 28

Pneumologia n. 23

Medicina d’Urgenza n. 12

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 12

Pneumologia n. 10

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 53

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

• Rionero in Vulture

POSITIVI TOTALI N. 128

Residenti: n. 120

N. Comune

1 Avigliano

1 Bernalda

1 Colobraro

7 Grottole

1 Irsina

1 Lagonegro

2 Lauria

5 Lavello

26 Matera

6 Melfi

4 Miglionico

3 Montalbano Jonico

12 Montescaglioso

3 Nova Siri

1 Palazzo San Gervasio (domiciliato a Banzi)

5 Pisticci

2 Policoro

12 Potenza

1 Rapone

3 Rionero in Vulture

1 San Martino d’Agri (domiciliato a Potenza)

5 Sant’Arcangelo

2 Scanzano Jonico

1 Tito

1 Tolve

2 Tursi

1 Vaglio Basilicata

9 Venosa

1 Viggiano



Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 04

N. Regione/ Stato estero

2 Friuli Venezia Giulia (domiciliati a Matera)

1 Lombardia (domiciliato a Scanzano Jonico)

1 Romania (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 04

N. Regione/ Stato estero

4 Puglia

GUARITI TOTALI N. 53

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 51

N. Comune

2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Calvello (domiciliato a Potenza)

2 Lagonegro

2 Maratea

2 Matera

1 Pietragalla

1 Pisticci (domiciliato a Montalbano Jonico)

6 Policoro

28 Potenza

1 Rionero in Vulture (domiciliato a Potenza)

1 Rotonda

1 Ruoti

3 Scanzano Jonico

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

2 India (domiciliati a Montalbano Jonico)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.647

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.557

DECEDUTI RESIDENTI N. 358

GUARITI RESIDENTI N. 10.899