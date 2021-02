Campanella: “sono fiducioso il Magistrato competente saprà valutare bene l’intera vicenda”

Per il sindaco di Castelluccio inferiore, Francesco Paolo Campanella, è stato chiesto il rinvio a giudizio per una vicenda che riguarda un terreno di proprietà di famiglia. La circostanza iniziale è quella che ha portato l’attuale primo cittadino a rispondere all’autorità giudiziaria per un’opera edilizia, nello specifico una piscina, priva di alcune autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione. L’udienza preliminare è prevista per il prossimo 29 aprile dinanzi al giudice Mariano Sorrentino, dopo che la Procura di Lagonegro a maggio scorso,aveva già completato l’attività istruttoria chiedendo solo nei giorni scorsi il rituale rinvio a giudizio.

“Resto molto fiducioso – ha sottolineato Francesco Paolo Campanella, sindaco di Castelluccio Inferiore – sull’esito della vicenda, convinto che il Magistrato competente saprà valutare bene l’intera vicenda. Sono molto sereno, del resto i fatti giudiziari hanno tanti risvolti, mi auguro positivi, anche perché io faccio il Sindaco a servizio dei cittadini nulla di più. Questo chiunque lo può testimoniare”.

Oreste Roberto Lanza