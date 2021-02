La donna era alla guida della sua auto che è andata a finire contro un camion

E' di un morto il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla strada Statale 7 nei pressi dell'uscita Matera Sud, che ha visto coinvolti un’autobotte ed una Ford Fiesta guidata da D. L. di 45 anni originaria di Policoro, deceduta sul colpo.

L'impatto violento è stato fatale per la donna che nonostante i tempestivi soccorsi non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Matera, i sanitari del 118, la Polizia locale della città dei Sassi e i Carabinieri che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore con conseguente rallentamento della viabilità che ha formato lunghe code.

Silvia Silvestri