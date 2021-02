"Nessuna caccia all’untore, ma è necessario contenere la diffusione del contagio nella comunità"

Sale il numero dei positivi al Coronavirus a Sant'Arcangelo, che ad oggi conta 52 positività. Il sindaco Salvatore La Grotta attraverso un post su Facebook chiede maggiori attenzioni e massima collaborazione: "Cari concittadini, nella giornate del 24 e del 25 febbraio il Bollettino Task Force della Regione Basilicata ha riportato rispettivamente 8 e 5 casi di positività al Covid-19. I casi di positività al Covid -19 complessivi sono rimasti immutati, ossia sono presenti nella nostra comunità 52 positivi al Covid -19, di cui 5 non residenti a Sant’Arcangelo.

Ringrazio i tanti che in questo momento mi sono stati vicini, mi sono sottoposto a tampone antigenico rapido e sono risultato “negativo”. Già da stamattina sarò al mio ufficio comunale per continuare il mio lavoro. Auguro a tutti i positivi di poter riprendere le proprie attività nel più breve tempo possibile. Invito, come sempre, tutti alla massima collaborazione con le autorità sanitarie, con i propri medici al fine di tracciare in maniera adeguata la mappa dei contatti. Questo virus colpisce tutti, non bisogna celarsi dietro atteggiamenti omertosi, non c’è nessuna caccia all’untore, ma è necessario contenere la diffusione del contagio nella comunità.

Chi ha avuto contatti con positivi deve autoisolarsi e chiamare il proprio medico di base e farsi inserire sulla piattaforma regionale Covid per essere sottoposto a tampone molecolare effettuato dalle Unità Speciali Covid. Ringrazio chi collabora e sono sicuro di trovare una comunità matura, in questi momenti necessità unità e non divisione".