Le ricerche dell'uomo continuano senza tregua, ma al momento nessuna valida traccia

Riprenderanno domattina e proseguiranno anche nella giornata di domenica, le ricerche del 77enne Angelo Ferrante, noto a tutti come Lillino, misteriosamente scomparso il 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania, a Bernalda. Ricordiamo che l'uomo era uscito di casa per recarsi nei terreni di sua proprietà in contrada Bufalara, molto probabilmente per raccogliere erbe spontanee e fare una passeggiata tra la natura. Da allora nessuna sua notizia. A lanciare l'allarme sono stati i suoi familiari, che non vedendolo rincasare hanno immediatamente avvisato i Carabinieri. E' stata individuata sin da subito nella zona della scomparsa, la sua auto, una Peugeot 106 di colore grigio, ma dell'uomo al momento purtroppo ancora nessuna traccia. Alcune testimonianze hanno raccontato che quel giorno nella zona, si sono sentiti parecchi colpi di fucile di cacciatori in giro a cinghiali.

La famiglia di Angelo insieme al Comitato Cittadiniattivi di Bernalda e Metaponto e all’Associazione Penelope Italia Onlus, associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, rinnovano l’appello a continuare le ricerche di Lillino, senza trascurare anche quei filoni investigativi collaterali a quelli che classicamente vengono seguiti nei casi di allontanamento volontario. Ad oltre un mese e mezzo di distanza non si attenua l’inquietudine dei familiari e dell’intera comunità bernaldese-metapontina per questa misteriosa scomparsa. La speranza è ancora tanta, specialmente da parte delle due sue figlie, che sono disperate e preoccupate per il loro papà. Si è interessata alla vicenda anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha Visto?" con numerosi appelli. Al momento della scomparsa Ferrante indossava: una felpa blu scura, pantaloni blu e scarponcini; occhiali e un cappello giallo con visiera.

Claudio Sole