A questi nuovi positivi vanno aggiunti però anche ventotto nuove guarigioni

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 27 febbraio 2021, ORE 10.00. Report dati processati in data 26 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 238.109

Tamponi totali negativi n. 220.225

Persone testate n. 145.526

Tamponi molecolari di giornata n. 1.438

Test antigenici totali 11.038

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 131

Tamponi negativi n. 1.307

RICOVERATI N. 89

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 19

Medicina d’Urgenza n. 11

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 13

Pneumologia n. 10

Terapia Intensiva n. 03



GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 28

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

• Venosa

POSITIVI TOTALI N. 131

Residenti: n. 120

N. Comune

13 Avigliano

2 Balvano

1 Bernalda

1 Calvera

1 Carbone

1 Cersosimo (domiciliato a Matera)

1 Ferrandina

2 Filiano

1 Garaguso

3 Genzano di Lucania

2 Grottole

1 Lauria

19 Matera

15 Melfi

1 Montalbano Jonico

12 Montescaglioso

1 Noepoli (domiciliato a Potenza)

1 Nova Siri

1 Oppido Lucano

3 Palazzo San Gervasio

1 Pignola

6 Pisticci

4 Policoro

14 Potenza (n. 1 domiciliato a Matera)

2 Rionero in Vulture

1 Ruvo del Monte

2 Salandra

1 San Severino Lucano

1 Sant’Arcangelo

1 Senise

1 Stigliano

1 Tursi

3 Venosa

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 11

N. Regione/ Stato estero

11 Puglia



GUARITI TOTALI N. 28

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 28

N. Comune

2 Atella

1 Avigliano

1 Ferrandina

1 Filiano

5 Forenza

1 Latronico

6 Lauria

1 Maratea

3 Melfi

2 Pignola

2 Policoro

1 Potenza

2 Vietri di Potenza

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.736

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.647

DECEDUTI RESIDENTI N. 359

GUARITI RESIDENTI N. 11.014