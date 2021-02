A lavoro volontari e Vigili del fuoco per recuperare il corpo

Potrebbe trattarsi del corpo di Angelo Ferrante, l'uomo scomparso il 6 gennaio scorso da Bernalda, quello ritrovato nella tarda mattinata di oggi in un burrone in contrada Padula, in agro di Montescaglioso. A lanciare l'allarme sarebbe stato un cacciatore in giro nella zona. A lavoro i Vigili del fuoco per il recupero del corpo che si trova in una zona impervia in un profondo burrone, a confine tra Bernalda e Montescaglioso, non distante da contrada Bufalara, luogo in cui Ferrante ha fatto perdere le proprie tracce.

Ricordiamo che ieri erano riprese le ricerche da parte dei Carabinieri, Protezione Civile e altro personale specializzato. La speranza di molti ovviamente è quella che non si tratti del 77enne.

AGGIORNAMENTO ore 15.00: Sul posto sono arrivate subito le due figlie dell'uomo che hanno riconosciuto il corpo del padre che è stato recuperato dai soccorritori.

Claudio Sole