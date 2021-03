Da oggi la regione in zona rossa fa registrare ancora numerosi nuovi positivi al Covid

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 01 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 28 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 240.851

Tamponi totali negativi n. 222.788

Persone testate n. 147.466

Tamponi molecolari di giornata n. 1.353

Test antigenici totali 11.054

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 75

Tamponi negativi n. 1.278

RICOVERATI N. 96

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 19

Medicina d’Urgenza n. 13

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 16

Pneumologia n. 10

Terapia Intensiva n. 04



GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 10

DECESSI TOTALI N. 03

Deceduti Residenti n. 03

Potenza (n. 2)

Sant’Arcangelo

POSITIVI TOTALI N. 75

Residenti: n. 71

N. Comune

3 Avigliano

2 Garaguso

1 Irsina

5 Matera

7 Montescaglioso

5 Nova Siri

1 Pignola

2 Pisticci

7 Policoro

20 Potenza

8 Sant’Arcangelo (n. 1 domiciliato a Policoro)

2 Scanzano Jonico

1 Tito

3 Tricarico

3 Tursi

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 04

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Montescaglioso)

3 Tunisia (domiciliati a Palazzo San Gervasio)



GUARITI TOTALI N. 10

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 09

N. Comune

1 Corleto Perticara (domiciliato a Potenza)

1 Francavilla in Sinni

1 Marsico Nuovo

1 Policoro

2 Potenza

1 Terranova di Pollino

2 Trecchina

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 01

N. Regione/Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Policoro)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.877

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.781

DECEDUTI RESIDENTI N. 362

GUARITI RESIDENTI N. 11.042

Nota: un decesso riportato nel bollettino odierno si è verificato in data 27 febbraio 2021 ed è stato comunicato in data odierna.