Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il sindaco Castronuovo ha deciso per la chiusura della scuola dell'infanzia a partire da domani

Preoccupante impennata dal fronte Covid a Senise, in serata sono state comunicate altre sette positività. "Adesso la situazione è preoccupante - ci riferisce telefonicamente il sindaco Giuseppe Castronuovo - ragion per cui ho deciso la chiusura della scuola dell'infanzia a partire dalla giornata di domani e fino al 15 marzo. Purtroppo questi nuovi casi sono collegati sempre allo stesso filone, devo essere sincero, la cosa adesso è preoccupante, perchè le volte precedenti siamo riusciti a tracciare la catena dei contatti, adesso invece è molto più complicato. Questo forse perchè manca un pò di responsabilità da parte di chi dovrebbe mettersi in quarantena volontaria e comunicare eventuali contatti con soggetti positivi".

Adesso verrà subito tracciato un piano insieme all'assessore comunale al ramo e all'Usco per far partire subito uno screening allargato di controllo per cercare di arginare il propagarsi del virus. Al momento a Senise si contano ben 32 casi di Coronavirus. "L'invito è sempre lo stesso, - conclude il sindaco - evitare luoghi affollati, indossare sempre la mascherina ed igienizzarsi sempre le mani mantenendo la distanza di almeno un metro".

Claudio Sole