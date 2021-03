Aniello Chiarelli: “Un provvedimento senza alcun criterio di eguaglianza pertanto inopportuno e lesivo”

Al momento sono 9 gli avvocati lucani che hanno deciso di adire l’organo amministrativo regionale, TAR, per contestare l’istituzione della zona rossa in Basilicata: viola un principio europeo fondamentale, quello della proporzionalità, cioè l’assenza di proporzione nel governo della cosa pubblica tra una situazione e un’altra. Gli avvocati, sette della provincia di Potenza e due in quella di Matera, Bonifacio Alfonso, domiciliato a Rotonda, Chiarelli Aniello, domiciliato in Nemoli, Del monte Carmela di San Fele, Donofrio Giustino, di San Fele, Grande Isabella, di Vietri di Potenza, Leonasi Giovanni, domiciliato in Lauria, Oriolo Claudio Massimo, domiciliato in Villa d'Agri di Marsicovetere; Roselli Rossella domiciliata in Trecchina, Solimando Giuseppe Nicola, domiciliato in Moliterno, chiamano in giudizio il Ministero della salute nella persona pro-tempore del ministro Roberto Speranza e il presidente della giunta regionale Basilicata, Vito Bardi, contestando ad entrambi la violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’articolo 5 del trattato UE, modificato dal trattato di Lisbona del 13-12-2007, e all’articolo I-11 del Trattato 29-10-2004, che adotta una Costituzione per l'Europa;la violazione dei principi di cui agli articoli 3, 32, 97 e 117 della Costituzione ed all’articolo 1 della L. 241/1990. Violazione degli artt. 1 e 6 della L. 241/1990. In breve sintesi il provvedimento appare illegittimo perché manifesta un eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, carente istruttoria, disparità di trattamento, sproporzione, ingiustizia manifesta. Basilicata rossa di rabbia e stanca.



Gli avvocati contro le istituzioni. Perché?

“Perché un provvedimento – sottolinea l’avvocato Aniello Chiarelli con studio a Nemoli che con gli altri colleghi ha condiviso le direttive comuni - senza alcun criterio di eguaglianza pertanto inopportuno e lesivo. Siamo contro alle chiusure generalizzate ma attenti a chiusure mirate. Nel ricorso abbiamo allegato tutti i bollettini epidemiologici regionali, dove si evidenziano Comuni dove è talmente basso l’indice di contagio che rende sproporzionato questo provvedimento di zona rossa”.

Un’azione, che per la Basilicata pare essere la prima volta, forte e decisa: cosa vi aspettate o qual è il risultato che mirate ad avere?

“Miriamo ad ottenere la revoca – precisa l’avvocato Aniello Chiarelli - di un provvedimento ingiusto e lesivo della dignità e degli interessi dei lucani. È evidente che bisogna bilanciare gli interessi al lavoro, alla libertà personale con il diritto alla salute in maniera proporzionale in base alle criticità e non generalizzare per tutti”. Avvocati con poca fiducia nelle istituzioni nazionali e regionali si rimettono nelle mani della giustizia? “Non si tratta di non fidarsi- conclude l’avvocato Aniello Chiarelli -ma è necessario far sentire la propria voce quando si è di fronte ad una ingiustizia a prescindere dalle istituzioni politiche”. Ora si attende la data della camera di consiglio che secondo i termini dovrebbe avvenire in una settimana dalla presentazione del ricorso urgente presentato nella giornata odierna.

Oreste Roberto Lanza