Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

La chiusura dell’intero plesso scolastico è a partire da oggi e fino al 6 marzo

Un caso di Coronavirus a Chiaromonte, nello specifico all'intero della Scuola Primaria. Ad annunciarlo è la sindaca Valentina Viola che per questo motivo ha disposto anche la chiusura del plesso fino al sei marzo. "A seguito di una positività accertata - scrive su Facebook la prima cittadina - che riguarda la Scuola Primaria (persona non residente a Chiaromonte)

con l'ordinanza numero 24 ho disposto la chiusura dell’intero plesso scolastico a partire da oggi e fino al 6 marzo per consentire sanificazione dell’intero edificio. In queste ore stiamo mettendo in atto tutte le misure previste dai protocolli sanitari. Massima attenzione e responsabilità da parte di tutta la Comunità".