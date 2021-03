Send by email

Continuano le operazione di screening per chiudere il cerchio dei positivi nella cittadina sinnica

Sale purtroppo ancora il numero dei positivi a Senise. Poco fa sono stati comunicati altri 8 nuovi casi che riguardano quattro bambini della scuola dell'infanzia, uno delle scuole elementari, uno delle scuole medie e due in età prescolare. Questi nuovi casi si vanno ad aggiungere ai nove comunicati stamani dal bollettino regionale della task force, che fa salire così a 17 il numero dei casi nell'arco di poco più di 24ore, su un centinaio di tamponi effettuati sulla popolazione senisese. Tutte operazioni di screening per cercare di chiudere il cerchio dei positivi nella cittadina sinnica.

"La situazione adesso è davvero molto delicata - riferisce il sindaco Giuseppe Castronuovo, raggiunto telefonicamente - anche perchè vede coinvolti dei bambini e la preoccupazione è quella che potrebbe trattarsi di una variante del virus, che in precedenza non si è verificata sul nostro territorio. Continuo ad affidarmi al senso di responsabilità dei cittadini di Senise, con l'augurio che questi giorni terribili passino in fretta. Manteniamo alta la guardia e adottiamo tutte le precauzioni del caso, con l'uso della mascherina, igienizzarsi spesso le mani ed evitare assolutamente luoghi affollati e assembramenti vari. Sono convinto che uniti - conclude il sindaco - usciremo vittoriosi da questa delicata vicenda". Al momento nella cittadina sinnica si contano 49 casi di Coronavirus.

Claudio Sole