Nella cittadina potentina salgono ancora i casi di Covid-19, il sindaco chiede maggiore attenzione

Aumentano anche a Lauria i casi di Coronavirus, che fanno stare in ansia l'intera cittadinanza. Al momento sono quattro le nuove positività, come riportano i colleghi di ivl24.it, che riguardano anche un operatore della Polizia municipale.

"Si raccomanda di non abbassare la guardia - avverte nel suo consueto aggiornamento quotidiano il sindaco Angelo Lamboglia - e tenere bene in mente le azioni fondamentali a contenere il virus stabilizzando i contatti, evitando feste, incontri e circostanze a rischio dettate anche da contesti in cui il nostro popolo si distingue per solidarietà e vicinanza al prossimo”. Allo stato attuale a Lauria si contano 53 positività al Covid-19.