Sono interessati allo screening un centinaio tra alunni, docenti e personale della mensa

E' in corso in queste ore a Senise uno screening dedicato agli alunni (una novantina di tamponi), della classi I°A, I°B, II°B, III°A e III°B, ai docenti e al personale della mensa (una decina di tamponi) della scuola dell’infanzia "Belvedere". L'attività di controllo in modalità drive in è stata organizzata dall'Amministrazione comunale di concerto con gli operatori sanitari dell’Usco, presso l'area gestita dalla Protezione Civile in zona Mercato.

Inoltre a tutela dell'intera comunità è stato deciso dall'amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, e dell' assessore alla Sanità, congiuntamente alla Parrocchia, nella persona del Parroco don Pino Marino, di sospendere tutte le celebrazioni liturgiche in presenza, dal 5/3/2021 al 14/3/2021. Tuttavia la chiesa rimarrà aperta per l'Adorazione Eucaristica personale come è avvenuto durante il lockdown dell'anno passato.