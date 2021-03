L'esito dell’autopsia esclude quindi la morte violenta da parte del 77enne

Angelo Ferrante è morto per cause naturali, forse la notte per il freddo. E' questo l'esito dell’autopsia eseguita sull’anziano uomo, scomparso da Bernalda il sei gennaio scorso e ritrovato in un burrone domenica scorsa, 28 febbraio. Si esclude quindi la morte violenta. Probabile che il 77enne si sia incamminato in aperta campagna per scivolare nel punto del ritrovamento, in contrada Padula, territorio di Montescaglioso, a circa 3 km di distanza rispetto al ritrovamento dell’auto, lasciata nel bosco in contrada Bufalara.

Purtroppo le continue ricerche da parte dei Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia locale, Protezione Civile e numerosi volontari, non hanno portato al ritrovamento dell'uomo. L'uomo era uscito di casa per andare in campagna, senza avere poi nessuna notizia. A lanciare l'allarme i suoi familiari, che non vedendolo rientrare a casa hanno immediatamente avvisato i Carabinieri.

Claudio Sole