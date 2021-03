Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Le tre chiese parrocchiali resteranno chiuse e tutte le funzioni religiose sono sospese fino a nuova indicazione

A Policoro venerdì 5 marzo 2021, sottopostosi a test antigenico, don Giuseppe Gazzaneo, è risultato positivo al Covid-19. Già nella serata di giovedì 4 marzo, don Giuseppe, avendo accusato alcuni lievi sintomi riconducibili al Sars-CoV 2, si è ritirato in isolamento volontario presso i locali della casa parrocchiale. Gli altri due sacerdoti, don Antonio Mauri e don Antonio Donadio, vivendo a stretto contatto con il positivo, hanno effettuato il test antigenico che ha dato esito negativo.

In attesa del tampone molecolare e nel pieno rispetto della normativa sanitaria, tutti e tre i sacerdoti sono in quarantena presso i locali della casa parrocchiale. Le tre chiese parrocchiali (Maria SS. del Ponte, Buon Pastore e San Francesco), resteranno chiuse e tutte le funzioni religiose sono sospese fino a nuova indicazione. Le uniche funzioni religiose presenti sull'intero territorio cittadino saranno quelle del Centro Giovanile "Padre Minozzi", con i seguenti orari: venerdì 5 marzo, ore 18.00 - Via Crucis. Domenica 7 marzo, SS. Messe: ore 8.30 - ore 11.00 - ore 18.30 - ore 20.00.