A Senise adesso con queste nuove nove positività salgono a 59 i casi attuali di Covid-19

Sul fronte Covid-19 inizia a farsi davvero preoccupante la situazione nella valle del Sinni, in particolare a Senise il sindaco ci ha comunicato poco fa di altre nove positività, dei tamponi effettuati ieri. Riguardano la scuola dell'infanzia e un alunno delle scuole medie. Casi che rientrano in famiglie risultate già positive nei giorni passati. "Aumentano i casi - afferma il sindaco Castronuovo - e la situazione si fa preoccupante adesso. Invito i miei cittadini a non abbassare la guardia e ad adottare tutte le precauzioni del caso per evitare il propagarsi del virus". Adesso a Senise i positivi salgono a 59.

A Francavilla sul Sinni invece sono state riscontrate 20 positività e restano ancora dei tamponi da processare, lo ha comunicato il sindaco Romano Cupparo attraverso un post su Facebook: "La situazione è in continua evoluzione e vi informeremo dell'esito dei restanti tamponi ancora non processati. È una situazione molto seria e delicata e per questo vi chiedo di rispettare tutte le norme anti Covid 19. Nella giornata di domani 06- 03- 2021 il Sindaco farà il punto della situazione con un video messaggio".

Claudio Sole