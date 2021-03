L'attività di controllo servirà ad individuare eventuali positivi nell'ambito scolastico cittadino

A Senise l'amministrazione comunale con l'assessore alla salute Francesco Marranchiello hanno organizzato di concerto con gli operatori sanitari dell'Usco, per martedì 9 marzo, uno screening con i genitori e conviventi degli alunni che non sono risultati positivi al Sars-Cov-2 delle scuole dell'infanzia plesso Belvedere, elementare plesso Centrale classe I°A e media classe I°C. I tamponi molecolari verranno effettuati in modalità drive in.

In particolare il programma prevede:

Alle ore 9.00 lo screening interesserà i genitori e conviventi degli alunni della scuola dell'infanzia classi I^A e I^B;

alle ore 10.00 genitori ai conviventi degli alunni della scuola dell'infanzia classe II^A e II^B;

alle ore 1100 genitori e conviventi degli alunni della scuola dell'infanzia classi III^A e III^B;

Alle ore 15.00 i genitori conviventi degli alunni della scuola elementare del plesso Centrale I^A e della scuola media classe II^C.

Tutti gli alunni (positivi e non) delle classi sopra indicate, i docenti e il personale ATA dell'infanzia effettueranno il tampone il 15 marzo insieme ai genitori e i conviventi degli alunni risultati positivi. Gli orari saranno comunicati in seguito. Ovviamente si confida nella massima collaborazione da parte di tutti per la sicurezza dei bambini e dell'intera comunità. Al momento a Senise si contano 59 casi positivi.