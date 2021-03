Accusati di epidemia colposa e omicidio colposo in danno di 22 anziani e circonvenzione di incapaci

In data odierna, al termine delle indagini coordinate da questa Procura della Repubblica e delegate al locale N.A.S. Carabinieri, unitamente alla Compagnia di Viggiano, è stata data esecuzione all’Ordinanza del G.I.P. di Potenza applicativa della misura cautelare degli arresti in carcere dei due gestori della struttura di accoglienza per anziani denominata “Casa Alloggio Ramagnano Nicola” operante in Marsicovetere. Il procedimento traeva origine dal decesso di una anziana ospite della casa alloggio per anziani gestita nel Comune di Marsicoveterc avvenuto nel mese di settembre del 2020, riscontrata affetta postmortem da COVID 19, cui seguivano una serie di 21 decessi, per la medesima causa, sia di 17 ospiti di tale struttura, nonché 5 sopiti di altra struttura di Brienza denominata San Giuseppe gestita dalle Suore Missionarie Catechiste del Sacro Cuore – presso la quale era stata trasferita abusivamente un ospite della struttura in cui si era sviluppato l’originario focolaio epidemico.

A seguito di tale evento questa Procura disponeva accertamenti delegati al NAS di Potenza ed alla Compagnia Carabinieri di Viggiano riguardanti la gestione della “Casa Alloggio per Anziani Ramagnano Nicola”, i cui esiti evidenziavano un vasto focolaio di COVID-19 che coinvolgeva quasi tutti gli ospiti e operatori della casa. Le indagini, condotte con l’ausilio anche di accertamenti tecnici (intercettazioni telefoniche), OCP (osservazione controllo pedinamento) ispezioni dei luoghi, acquisizione di documentazione sanitaria, escussione di parenti degli anziani ospiti e dei dipendenti della struttura di accoglienza e, non ultimo, dettagliate consulenze tecniche, hanno permesso di gravi indizi di reato a carico dei predetti indagati per 22 omicidi colposi, epidemia colposa e circonvenzione d’incapaci.

Infatti, le investigazioni hanno dato modo di appurarc a livello di gravità indiziaria, un quadro di assoluta inadeguatezza della struttura, che peri ragioni economiche e di profitto, per un verso, ospitava un numero almeno doppio di persone “fragili” e, per altro verso, risparmiava su tutte le più elementari procedure anti-covid.