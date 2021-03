Con questi ulteriori due casi salgono a 61 i positivi nella cittadina sinnica

Si registrano altre due positività a Senise. Si tratta di una coppia, in particolare il marito di rientro da fuori regione per motivi di lavoro, sottoposto a tampone è risultato positivo. Entrambi si trovano adesso in isolamento domiciliare. Con questi due nuovi positivi salgono a 61 i casi di Coronavirus. Nel frattempo è stato programmato un altro screening scolastico per genitori, conviventi, alunni, docenti e personale ATA. Il sindaco invita i propri cittadini al rispetto delle regole, ad uscire di casa soltanto per motivi estremamente necessari, evitando assembramenti ed indossare sempre la mascherina con una corretta igiene delle mani.



Per lo screening invece gli alunni, i docenti e il personale Ata (questi ultimi due effettueranno i tamponi il giorno 12) della scuola dell’infanzia "Belvedere" dovranno rispettare la quarantena fino al 14 marzo. Di seguito gli orari degli screening programmati dall'Amministrazione comunale, di concerto con l'Usca e nella persona dell'assessore comunale alla salute Francesco Marranchiello.

Claudio Sole