Anche oggi un numero alto di positivi, 186 che si registra su poco più di duemila tamponi fatti

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 09 marzo 2021, ORE 10.00 Report dati processati in data 08 marzo 2021. Tamponi molecolari totali n. 252.458

Tamponi totali negativi n. 233.273

Persone testate n. 154.286

Tamponi molecolari di giornata n. 2.012

Test antigenici totali 11.379

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 186

Tamponi negativi n. 1.826

RICOVERATI N. 128

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 19

Medicina d’Urgenza n. 12

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 12

Terapia Intensiva n. 08



GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 57

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

Sant’Arcangelo

POSITIVI TOTALI N. 186

Residenti: n. 180

N. Comune

5 Avigliano (n. 2 domiciliati a Barile)

3 Bernalda

4 Castronuovo di Sant’Andrea

2 Chiaromonte

1 Episcopia

4 Ferrandina

3 Forenza

19 Francavilla in Sinni

1 Genzano di Lucania

7 Grottole (n. 1 domiciliato a Matera)

2 Irsina

5 Latronico

2 Lauria

2 Maratea

39 Matera (n. 1 domiciliato a Melfi)

3 Melfi

1 Moliterno (domiciliato a Sarconi)

5 Montescaglioso (n. 2 domiciliati a Matera)

2 Nova Siri (n. 1 domiciliato in Lombardia)

2 Palazzo San Gervasio

1 Pietrapertosa

5 Pisticci

2 Policoro

13 Potenza (n. 1 domiciliato a Pignola)

4 Rapolla

11 Rionero in Vulture

1 San Severino Lucano

4 Senise

1 Stigliano

19 Teana

1 Trecchina

1 Tursi

3 Venosa

2 Viggiano



Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Policoro)

1 Calabria (domiciliato a Viggiano)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 04

N. Regione/ Stato estero

4 Puglia

GUARITI TOTALI N. 57

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 56

N. Comune

3 Avigliano

1 Acerenza

1 Castelluccio Inferiore

1 Corleto Perticara

3 Lauria

2 Maratea

7 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

1 Pignola

2 Policoro

25 Potenza

2 Rotonda

2 Scanzano Jonico

2 Stigliano

1 Teana

1 Tito

1 Viggianello

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 01

N. Regione/Stato estero

1 Piemonte (domiciliato a Rotonda)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.581

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.453

DECEDUTI RESIDENTI N. 368

GUARITI RESIDENTI N. 12.405.