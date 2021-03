Send by email

Nel pomeriggio di oggi si sono avuti altri nuovi quattro positivi nella cittadina sinnica

Altri quattro nuovi casi di Coronavirus a Senise. La notizia di questi nuovi contagi è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi e non rientrano nel circuito scolastico. L'Usco si è attivata subito per un nuovo screening per cercare di individuare eventuali altri positivi. A questo punto pare sia confermato un altro focolaio, che si aggiunge a quello di Roccanova e a quello scolastico.

"Aumentano i casi di Covid - dichiara il sindaco Giuseppe Castronuovo - con altri quattro nuovi positivi, che ci hanno comunicato nel tardo pomeriggio di oggi e che si aggiungono agli altri quattro resi noti dal bollettino odierno. L'appello dell'amministrazione comunale è quello di collaborare nel cercare di risalire alla catena dei contatti, evitando atteggiamenti omertosi che mettono a rischio l'intera comunità. Altrimenti così facendo - conclude il sindaco - si rischia seriamente di infettare centinaia di persone". Il totale dei positivi a Senise adesso è di 67 casi.

Claudio Sole