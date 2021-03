"Basta con questi ritardi non più tollerabili. Bisogna accelerare e non interrompere la campagna vaccinale"

Il sindaco di Castelluccio Superiore Giovanni Ruggiero chiede con una certa insistenza "che la Regione Basilicata e gli altri organi competenti, si attivino affinché riparta con immediatezza la campagna vaccinale per gli ultraottantenni e quella rivolta alle persone fragili ed alla popolazione scolastica all'interno del territorio comunale".

L'attività di somministrazione dei vaccini era stata programmata inizialmente per il 3 marzo, adesso però è giunta questa inaspettata sospensione, facendo risultare il comune della Valle del Mercure l'unico a non aver ricevuto la somministrazione. "Basta con questi ritardi non più tollerabili. Bisogna accelerare e non interrompere la campagna vaccinale".