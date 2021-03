Bollettino odierno ufficiale della task force regionale

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 12 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 11 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 257.333

Tamponi totali negativi n. 237.732

Persone testate n. 156.939

Tamponi molecolari di giornata n. 1.578

Test antigenici totali 11.472

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 144

Tamponi negativi n. 1.434

RICOVERATI N. 137

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 15

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 14

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 123

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

• Francavilla in Sinni

POSITIVI TOTALI N. 144

Residenti: n. 140

N. Comune

1 Accettura

1 Atella

5 Bella (n. 1 domiciliato a Ruoti)

2 Bernalda

2 Castelluccio Inferiore

3 Chiaromonte

3 Colobraro

9 Episcopia

6 Ferrandina

4 Francavilla in Sinni

3 Grottole

5 Latronico

1 Laurenzana

2 Lauria

5 Lavello

1 Maratea

1 Marsicovetere (domiciliato a Corleto Perticara)

15 Matera

4 Melfi

3 Montescaglioso

1 Muro Lucano

3 Nova Siri

1 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla (domiciliato a Potenza)

4 Pisticci

4 Policoro

20 Potenza (n. 2 domiciliati a San Chirico Nuovo)

5 Rionero in Vulture

2 Rotondella (n. 1 domiciliato a Ferrandina)

1 San Chirico Nuovo

1 San Costantino Albanese (domiciliato a Francavilla in Sinni)

1 Sant’Angelo le Fratte

1 Senise

1 Stigliano

1 Tolve

1 Tricarico

3 Trivigno

7 Tursi

5 Venosa

1 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Armenia (domiciliato a San Chirico Nuovo)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 123

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 122

N. Comune

1 Atella

12 Avigliano (n. 1 domiciliato a Tolve)

1 Baragiano

1 Barile

2 Cancellara

5 Castelluccio Inferiore

1 Corleto Perticara (domiciliato a Potenza)

1 Forenza

2 Lauria

17 Maratea

15 Matera

11 Melfi

4 Montescaglioso

3 Nova Siri

8 Policoro

18 Potenza

8 Rionero in Vulture

1 Ruoti (domiciliato a Potenza)

1 San Fele (domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Sant’Arcangelo

4 Tolve

4 Tricarico

1 Viggianello

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Policoro)



CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.714

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.577

DECEDUTI RESIDENTI N. 372

GUARITI RESIDENTI N. 12.672