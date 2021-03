E' in programma per il giorno 15. Al via anche la seconda dose dei vaccini per gli ultraottantenni

E' in programma a Senise per il giorno 15 marzo uno screening scolastico per gli alunni positivi e non, genitori e conviventi dei soli positivi delle scuole dell'infanzia delle classi I^A elementare del plesso Centrale, II^ C media. Ore 9.00 classi I^A e I^B; ore 10.00 classi II^A e II^B; ore 11.00 classi III^A e III^B; ore 15.00 I^A Centrale e II^ C media. Lo screening è stato organizzato dall'assessore alla salute Francesco Marranchiello, insieme al sindaco Giuseppe Castronuovo di concerto con i sanitari dell'Usco del distretto di Senise.

Inoltre per i giorni 15 e 16 marzo, è stata programmata la somministrazione della seconda dose di vaccino della Pfizer ai cittadini over 80 che hanno avuto la prima dose il 20 e 21 febbraio scorso. Per chi l'ha ricevuto a domicilio resta la stessa modalità di somministrazione, così anche chi si è recato presso l'ambulatorio del distretto. In questa fase è possibile anche ricevere, per chi ancora non l'avesse fatto, la prima dose del vaccino, telefonando e prenotandosi al numero 0973.641388.

Claudio Sole