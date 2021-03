Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Vigili del fuoco a lavoro per domare le fiamme di un tetto in legno di una civile abitazione

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nel pomeriggio di ieri sono stati allertati da una chiamata e sono intervenuti per un incendio di un tetto in agro di Picerno. I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno trovato un tetto in legno di una civile abitazione avvolto dalle fiamme.

Il personale è intervenuto tempestivamente mettendosi subito a lavoro provvedendo allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'intero fabbricato, impedendo che le fiamme si propagassero all'intera abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada ed una autoscala per un totale di sette unità. Fortunatamente non si segnalano danni alle persone.