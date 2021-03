Bardi dovrebbe firmare un'ordinanza che sancisce la chiusura e l'avvio della didattica a distanza

Da indiscrezioni avute pochi minuti fa, in Basilicata le scuole dovrebbero restare chiuse dal 16 fino al 24 marzo. Una decisione in attesa di ufficialità da parte del presidente della regione Vito Bardi, che a breve dovrebbe firmare un'ordinanza che sancisce la chiusura e l'avvio della didattica a distanza.

Nel frattempo in Basilicata, che da domani passerà dalla zona rossa a quella arancione, sono in netto aumento, da 136 a 174 in due soli giorni, il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 17 (tre in più rispetto al precedente bollettino) in terapia intensiva, otto al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie di Matera.