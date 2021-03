Send by email

E' andato a finire in una scarpata sfondando il guardrail schiantandosi su alcuni alberi

Brutto incidente stradale quest'oggi sulla strada Statale 407 Basentana, nei pressi del km 100 in territorio di Metaponto. Il conducente di un autotreno ha perso il controllo del mezzo, ed è andato a finire in una scarpata sfondando il guardrail schiantandosi su alcuni alberi.

Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno chiesto l'intervento dell’eliambulanza per il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia Stradale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire il recupero del mezzo da parte della ditta Stigliano.