Era ricoverata da alcune settimane all'ospedale San Carlo di Potenza

Senise piange un'altra vittima del Covid. È deceduta nel tardo pomeriggio di oggi, una settantaseienne all'ospedale San Carlo di Potenza, dove era ricoverata nel reparto di terapia intensiva. "Una notizia che non ci voleva - commenta il sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo - e che ci addolora tutti, anche come amministrazione comunale, visto che si tratta della zia del nostro Presidente del Consiglio. Da due giorni non si registrano nuovi positivi nel nostro comune, ma questo decesso ci ha reso tristi. Da parte mia e dell'intera amministrazione un caloroso ed affettuoso messaggio di cordoglio alla famiglia".

Con questo decesso, salgono a quattro le vittime dovute al Coronavirus a Senise, in particolare due in questa ondata che sta tenendo in ansia l'intera comunità senise che conta ad oggi 77 positivi.

Claudio Sole