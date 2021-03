Send by email

Accusato per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti commessi nell’anno 2004 a Napoli e Caracas

Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Policoro, impegnati in servizio di vigilanza sul territorio, hanno fermato e controllato un’autovettura Ford Focus alla cui guida si trovava un uomo 44enne di nazionalità rumena, con precedenti in materia di stupefacenti. In effetti, nel corso degli approfonditi accertamenti, i militari verificavano che a suo carico vi era pendente un ordine carcerazione emesso nel 2018

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dovendo espiare una pena di otto mesi e diciotto giorni di reclusione e pagare 2.000,00 euro di multa per reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti commessi nell’anno 2004 a Napoli e Caracas. Pertanto, gli uomini dell’Arma hanno arrestato l’uomo e lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Matera.