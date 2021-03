Al momento a Policoro il numero di casi accertati per positività sono 164

A Policoro aumentano i casi di Coronavirus, con il sindaco Enrico Mascia che ha comunicato nelle ultime ore la positività di ulteriori 23 concittadini. Una situazione allarmante che pone adesso la questione sull'eventualità di dichiarare anche la città jonica zona rossa, come è avvenuto per altri quattro centri in Basilicata, ovvero: Montescaglioso, Senise, Latronico e Francavilla in Sinni. Insomma, un "mini lockdown" chirurgico con l’indice di trasmissione del virus che desta preoccupazioni, con l'attenzione massima rivolta soprattutto all’andamento che avrà la curva nelle prossime ore.

Al momento a Policoro il numero delle ordinanze contumaciali emesse per casi di positività accertati sono 164. Un numero elevato che desta non poca preoccupazione al sindaco Enrico Mascia che invita la sua cittadinanza a non abbassare la guardia e "a tenere comportamenti responsabili, rispettosi delle disposizioni di legge e sanitarie quali l'utilizzo corretto e assiduo della mascherina, per contribuire alla gestione di questa grave situazione di crisi".

Claudio Sole