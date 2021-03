Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Diverse le località in provincia di Potenza imbiancate sin dalle prime ore di questa mattina

In Basilicata la neve ha fatto la sua comparsa alla vigilia del primo giorno di primavera. È caduta copiosa dalle prime ore di questa mattina nella maggior parte dei comuni del potentino e in diversi centri del materano.

Al momento non si segnalano particolari problemi per la viabilità sulle principali strade nonostante i diversi centimetri caduti. Come annunciato quindi dai metereologi è arrivata questa perturbazione che dovrebbe chiudere definitivamente l'inverno, salvo imprevisti delle ultime ore.