I Carabinieri individuano un'auto sospetta, con l'autista che è riuscito a scappare a piedi nelle campagne

La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Pisticci, nell’ambito di specifico servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro il patrimonio, ed in particolare ai furti di mezzi, gasolio ed attrezzi agricoli, sono riusciti a recuperare un trattore e vari attrezzi agricoli, che erano stati da poco rubati. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Stigliano, durante la perlustrazione di aree rurali ove insistono numerose aziende agricole, hanno intercettato ed imposto l’alt ad un’auto Audi A4 che, data l’ora tarda ed il luogo isolato, è risultata sospetta. L’uomo alla guida, non ottemperando all’indicazione dei militari, si è dato a precipitosa fuga, ma poco dopo, vistosi braccato, ha abbandonato il veicolo su cui viaggiava, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne.

All’interno dell’autovettura, i militari, oltre a rinvenire numerosi attrezzi atti allo scasso ed una pompa elettrica idonea ad aspirare liquidi, hanno recuperato la refurtiva, consistente in numerose taniche in plastica di diverse capacità contenenti gasolio e vari attrezzi agricoli, che insieme ad un trattore, erano stati poco prima asportati da un’azienda agricola poco distante. Le immediate ricerche del mezzo agricolo asportato hanno consentito ai militari di ritrovarlo, nascosto in un campo distante diversi chilometri dal luogo del furto. Il trattore e la refurtiva sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre l’auto dei malfattori è stata sottoposta a sequestro.