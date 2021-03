Accreditamento OECIA cinque anni dal primo riconoscimento europeo

Visita della commissione internazionale all’Irccs di Rionero in Vulture, Centro di riferimento Oncologico della Basilicata. Una visita per valutare l’aderenza dell’Istituto ai rigidi standard previsti dall’Organization of European Cancer Istitutes. La site visit è avvenuta in modo virtuale rispettando tutte le restrizioni anti contagio. Il team, composto da cinque valutatori provenienti da Paesi Bassi, Svezia, Belgio e Italia, ha sottoposto l’Istituto ad approfondite verifiche formulando, alla fine, esito positivo. lo stesso di quello del 2015 quando il Crob entro nella famiglia Oeci, l’organismo che comprende i principali ospedali oncologici europei, supportandone la crescita in termini di qualità dei trattamenti e della ricerca scientifica e definendone gli standard assistenziali ed organizzativi che devono essere coerenti e condivisi tra le varie strutture in tutta l’Europa.

La conferma della certificazione di “Clinical Cancer Centre”, con parametri, ogni anno più stringenti e vincolanti, richiesti nello svolgimento delle attività cliniche, di assistenza e di ricerca, è un riconoscimento di straordinaria importanza e di orgoglio per l’attività da sempre svolta da medici, ricercatori, infermieri, tecnici, oss, personale amministrativo e collaboratori, in particolare ai coordinatori del progetto: Giovanni Storto, Anna Maria Bochicchio e Ludmila Carmen Omer.

Oreste Roberto Lanza