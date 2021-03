L'attività di prevenzione è in virtù di un’eventuale riapertura in maggiore sicurezza

Il sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo e l’assessore alla Sanità Francesco Marranchiello, in collaborazione con i sanitari dell'Usco del distretto sanitario di Senise, comunicano che domani 21 marzo alle ore 9:30 verranno effettuati i tamponi molecolari in modalità drive-in presso l'area adibita dalla Protezione Civile in Contrada mercato per la ricerca del Sars-Cov-2. L'attività di controllo è rivolta a titolari e dipendenti di alcune attività commerciali che rientrano nei servizi alla persona e che hanno un più stretto contatto con i propri clienti (estetisti, barbieri e parrucchieri).

Anche coloro che non sono stati contattati e che appartengono a queste categorie possono ugualmente recarsi sul posto per sottoporsi al tampone. Tale attività di prevenzione è in virtù di un’eventuale riapertura in maggiore sicurezza. Si chiede pertanto la massima collaborazione per contenere il più possibile il propagarsi del virus all'interno della cittadina sinnica.