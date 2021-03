Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Numerosi sono stati gli interventi nell'intera provincia a causa delle precipitazioni nevose

La forte ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla regione con la neve a farla da padrone, ha tenuto impegnati i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza con il personale della sede centrale e delle sedi distaccate dislocate sul territorio provinciale. Gli uomini delle fiamme gialle sono stati a lavoro a partire dalle 6,30 di ieri mattina con interventi per alberi e cavi pericolanti, creati dalle ultime precipitazioni nevose.

I Vigili del fuoco hanno rimosso con l’ausilio di motoseghe ed autoscale rami e alberi caduti sulle strade in alcuni casi coinvolgendo veicoli in sosta. Oltre a Potenza sono stati effettuati interventi a Grumento Nova, Tito, San Chirico Raparo, Palazzo San Gervasio, Lauria e Spinoso. Le strade interessate sono state temporaneamente chiuse alla circolazione dei veicoli e pedoni e dopo aver messo in sicurezza l’area riaperte al traffico. I Vigili del fuoco sono intervenuti con autopompe, fuoristrada ed autoscale e trentacinque unità.