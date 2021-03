Una storia che porta con sé tanti avvenimenti, ingredienti poco chiari con al seguito una buia notte

Sono passati ben 33 anni da quella notte del 23 marzo del 1988. Una morte strana, un delitto che in quel periodo ha lasciato senza parole l’intera Basilicata. Accidentalità o duplice omicidio? Un mistero che nel tempo ha assunto aspetti sconcertanti, i dubbi sulla dinamica dell’evento sono diventati pochissimi, tanto da convincersi che la morte sia arrivata per volontà di qualcuno. Stiamo parlando della strana vicenda dei cosiddetti fidanzati di Policoro; Luca Orioli e Marirosa Andreotta, cresciuti nella città jonica. Qualcuno nel tempo ha dichiarato: quando la verità non arriva non c’è prescrizione che tiene. Cosi pare essere dopo 33 anni in cui per molti c’è ancora tanto da capire.

“Le tracce non possono mentirci, le si possono alterare, spostare o manomettere, ma una traccia racconta una storia, e la storia è quella che Luca e Marirosa siano stati assassinati”. Il pensiero è del giornalista Aris Alpi che nel suo libro “Noi Sappiamo” edito da Etabeta, ripercorre ben 33 anni, oltre undicimila giorni, la storia dei due fidanzati di Policoro trovati morti, nudi nella stanza da bagno una sera in una apparentemente tranquilla Policoro. Una storia che porta con sé tanti avvenimenti, ingredienti poco chiari con al seguito una buia notte caduta sulla magistratura lucana. Una verità che pare cercata dalla sola mamma di Luca Orioli che alcuni anni fa disse in un’intervista: “la verità è un diritto Costituzionale che non può e non deve essere immolato dinanzi ad una prescrizione o dinanzi ad accertamenti che non concludono un caso e che lascino il dubbio di una mancata certezza del diritto”.

Insomma chi ha fulminato Luca e Marirosa? La domanda che sorge spontanea è: al netto di depistaggi e indagini approssimative che hanno contribuito ad allontanare la verità da un caso giudiziario controverso e, per certi aspetti, ancora oggi avvolto nel più fitto mistero, ci sarà un tempo o il tempo per dare una vera sepoltura a due bravi ragazzi lucani? Diverse persone erano a conoscenza di ciò che accadde in quel bagno degli orrori, i testimoni probabilmente non hanno detto tutta la verità e su questo aspetto il giornalista Aris Alpi si propone di scrivere altre righe in un prossimo libro. Noi per ora vogliamo soltanto ricordare per non dimenticare. Stessa e identica cosa fa anche la città di Policoro, che da 33 anni ormai vive nel dubbio di una morte ancora con tanti lati oscuri e controversa. La verità presto verrà fuori anche attraverso le righe dei giornali e dal lavoro della Magistratura, che non può e non deve accantonare una triste vicenda.

Oreste Roberto Lanza

Di seguito il comunicato di Libera Basilicata che segue ormai da tempo la vicenda con particolare attenzione:

"Non abbiamo dimenticato la notte tra il 23 e il 24 marzo 1988. Non dimenticheremo mai Luca Orioli di anni 20 e Marirosa Andreotta di anni 22, trovati morti nel bagno di casa di lei in quella tragica notte. Non ci siamo stancati di chiedere, continuamente, verità e giustizia. Non ci convince il percorso giudiziario che ha approdato ad un giudizio contestabile. Luca e Marirosa non vogliono essere solo ricordati, chiedono giustizia. Chiedono la sveglia alle coscienze che possono arrivare alla verità oggi taciuta. La “legalità” resterà una parola astratta se non diventerà lo strumento e il mezzo per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia. Abbiamo un debito di riconoscenza verso chi è stato ucciso e per i familiari che attendono giustizia. La democrazia chiede a tutti di fare la propria parte. Non dobbiamo stancarci di cercare e di chiedere la verità quando viene taciuta, omessa o manipolata. Numerose sono le verità che ci girano intorno non riconosciute ancora come tali, coperte dal velo opaco delle tante, troppe coscienze inerti e addomesticate. La prima mafia – quella su cui s’innestano tutte le altre – è la mafia dell’indifferenza".