Deve scontare una pena di tre anni di carcere per minacce e lesioni personali

Il 19 marzo scorso i Carabinieri della Stazione di Nova Siri hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Potenza nei confronti di un uomo, 32enne del luogo con precedenti, che deve espiare una pena di tre anni e quindici giorni di reclusione per i reati di minacce e lesioni personali commessi nell’anno 2008.

In particolare, l’uomo aveva, in concorso con altro soggetto aggredito, minacciato di morte e malmenato violentemente con calci e pugni una terza persona, che, a causa dell’aggressione, era stata sottoposta ad intervento chirurgico presso l’ospedale di Policoro per più fratture con prognosi superiore a 40 giorni. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Matera.