La task force regionale comunica che ieri, 22 marzo, sono stati processati 1.386 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 123 (e fra questi 116 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Le positività riguardano: 1 persona di nazionalità estera in isolamento a Rionero in Vulture, 2 persone residenti in Puglia in isolamento una a Pomarico e l'altra a Potenza, 2 persone residenti in Sicilia in isolamento a Palazzo San Gervasio, 2 persone residenti e in isolamento in Puglia, 3 residenti ad Avigliano, 1 a Bella, 1 a Chiaromonte, 6 a Episcopia, 1 a Ferrandina, 1 a Filiano, 3 a Forenza, 10 a Francavilla in Sinni, 1 a Grassano, 1 a Grottole, 1 a Latronico, 1 a Laurenzana, 4 a Lauria, 1 a Lavello, 14 a Matera, 5 a Melfi, 3 a Miglionico, 2 a Montalbano Jonico, 3 a Montescaglioso, 1 a Muro Lucano, 1 a Nova Siri, 1 a Pietragalla, 1 a Pignola, 2 a Pisticci, 6 a Policoro, 4 a Pomarico, 14 a Potenza, 2 a Rapolla, 4 a Rionero in Vulture, 1 a Ruoti, 3 a Salandra, 1 a Sant'Arcangelo, 1 a Scanzano Jonico, 2 a Senise, 2 a Teana, 1 a Tito, 4 a Tursi (di cui 1 in isolamento a Policoro), 1 a Venosa e 2 a Vietri di Potenza.

Nella stessa giornata è deceduta 1 persona residente ad Atella e sono state registrate 74 guarigioni di residenti in Basilicata - a cui si aggiungono le guarigioni di 1 persona residente nel Lazio e in isolamento a Matera e di 2 persone residenti e in isolamento in Puglia -, così distribuite sul territorio: 1 a Barile, 1 a Bernalda, 1 a Grottole, 1 a Lauria (relativa a persona in isolamento a Castelluccio Inferiore), 1 a Maratea, 42 a Matera, 3 a Melfi, 3 a Miglionico, 2 a Montescaglioso, 3 a Nova Siri (di cui 1 guarigione relativa a persona in isolamento a Matera), 10 a Policoro, 1 a Potenza (relativa a persona in isolamento a Matera), 1 a Rapolla, 1 a Rivello, 1 a San Severino Lucano, 2 a Senise.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.280, di cui 4.108 in isolamento domiciliare. Sono 13.348 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 407 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 172: a Potenza 34 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 35 in Pneumologia, 14 in Medicina d'urgenza, 21 nel reparto di Medicina interna Covid e 5 in Terapia intensiva dell'ospedale San Carlo; a Matera 35 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 1 nel reparto di medicina interna Covid e 8 in Terapia intensiva dell'ospedale 'Madonna delle Grazie'. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 271.072 tamponi molecolari, di cui 250.128 sono risultati negativi, e sono state testate 163.657 persone.