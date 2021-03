Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

L'anziana signora ha raggiunto la bella età di 104 anni circondata dell'affetto dei suoi cari

Rotondella in festa per i 104 anni di nonna Maria Laura Galotto. L'amministrazione comunale attraverso un post sulla sua pagina Facebook ufficiale ha reso nota la notizia con tanto di auguri per la longeva nonnina del piccolo centro del materano. "L'amministrazione comunale di Rotondella augura buon compleanno a Maria Laura Galotto che oggi raggiunge quota 104 anni.

A nonna Marietta rinnoviamo i più sentiti auguri auspicando che possa continuare a vivere serenamente circondata dall'affetto dei suoi cari, e che continui a trasmettere alla comunità i valori genuini della vita, quali l'umiltà, la gratitudine e la bontà d'animo: ingredienti preziosi per la longevità".