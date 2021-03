Send by email

Sono stati impegnati anche per numerosi incendi, soccorso animali e ad una persona in difficoltà

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza con il personale della sede centrale e delle sedi distaccate dislocate sul territorio provinciale, in data 23.03.2021 nelle ultime ventiquattro ore, hanno effettuato sedici interventi come: incendio autovettura (2), incendio canna fumaria (2), salvataggio animali (3), soccorso a persona (1), rimozione neve in procinto di caduta da tetti (8).

I comuni interessati oltre al capoluogo sono Trecchina, Moliterno, Nemoli, Terranova del Pollino, Picerno, Vietri di Potenza, Melfi, Venosa. Le strade interessate sono state temporaneamente chiuse alla circolazione dei veicoli e pedoni e dopo aver messo in sicurezza l'area riaperte al traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti con autopompe, fuoristrada ed autoscale per un totale di trentacinque unità.