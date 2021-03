Send by email

Saranno utilizzate per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati e di difficile raggiungimento

Nelle prossime ore le task force inviate dal Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo saranno operative in Basilicata, ed anche nella regione Molise, per supportare le strutture già operative nella campagna di somministrazione dei vaccini.

Le task force, secondo quanto si apprende da fonti della struttura, saranno composte da un medico e due infermieri e saranno utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati e di difficile raggiungimento della regione.