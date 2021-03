Somministrato a 44 anziani di cui 11 a domicilio per difficoltà di deambulazione

Nella giornata odierna, a Castelluccio Superiore, sono stati effettuati i vaccini agli ulta ottantenni per un numero pari a 44 di cui 11 domiciliari con difficoltà a deambulare, adesioni pari al 100%. Si sono presentati questa mattina tutti coloro da vaccinare, senza clamore e con molta tranquillità, rispettando le regole della turnazione e delle distanze di sicurezza.

“Sono iniziati i primi vaccini Anti Covid qui a Castelluccio Superiore, come programmato le vaccinazioni hanno avuto inizio alle 9.30 e stanno procedendo senza alcun problema. Ringrazio la Protezione Civile di Castelluccio Superiore, che con il loro intervento agevolano le operazioni di rispetto delle norme di sicurezza, i dipendenti comunali che si sono adoperati per garantire un perfetto, funzionamento per agevolare i cittadini nell’iter da seguire, inoltre un altro ringraziamento va agli operatori dell’ASP che questa mattina sono stati puntuali e precisi nelle operazioni di Vaccinazione”. Questo è quanto dichiara il Sindaco Giovanni Ruggiero. Questo è un momento importante per la popolazione che resta fiduciosa, in quanto seguendo le norme di sicurezza, ed effettuando le vaccinazioni, presto supererà questo brutto periodo che ha cambiato le vite e le abitudini di tutti.