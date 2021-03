Send by email

Il professore, ex presidente della Società Italiana Psicologia aveva 91 anni ed è morto nella sua casa di Bologna

Senise piange una grave perdita: il professore Enzo Spaltro. All'età di 91 anni si è spento nella giornata di oggi nella sua casa di Bologna. Tra i più noti psicologi italiani di fama internazionale, ed anche tra i pionieri della psicologia del lavoro e il primo a introdurre alla Rai i test psicologici. "Oggi Senise, ma direi l'intera Basilicata - dichiara il sindaco Giuseppe Castronuovo, raggiunto telefonicamente - perde un grande uomo. Una persona squisita dai modi gentili che ha saputo imporsi a livello internazionale nel suo campo. Nel 2011 gli avevamo consegnato il Premio "Nicola Sole", per lui una grande felicità ed orgoglio. Da parte dell'intera amministrazione comunale porgiamo alla sua famiglia le più sentite condoglianze con un abbraccio virtuale vista la distanza che ci divide".

Ha fondato nel 1968 con Alberto Mondatori e Caio Primo Odescalchi la rivista "Psicologia e Lavoro", di cui è stato a lungo direttore, ed ha diretto anche il periodico "Psicologia Italiana". Spaltro è stato per due volte presidente della Società Italiana Psicologia e professore ordinario per trenta anni presso l'Università di Bologna. Ha scritto più di 80 libri e moltissime pubblicazioni scientifiche, ed ha collaborato con più di duecento imprese italiane, fra le quali Eni, Barilla, Ferrero, Italsider, Alitalia. Ideò le domande per il programma "Test" su Raiuno, condotto nel 1983 dal giornalista Emilio Fede. Fino al 1989 è stato autore, collaboratore e animatore di altre trasmissioni sempre su Raiuno "Il mercato del sabato", "Il bello della diretta", "Pomeridiana", "Di che vizio sei?".

Claudio Sole