I Carabinieri della Compagnia di Matera hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, un cittadino materano di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione abusiva di munizioni per armi da fuoco e di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari della Stazione di Matera, già da alcuni giorni, stavano monitorando un 38enne del posto, che era stato notato per un sospetto via vai dalla propria abitazione anche in orari insoliti.

In seguito a specifica attività info-investigativa, alla luce di diversi importanti elementi raccolti, i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, nel corso della quale sono stati rinvenuti:

- alcune dosi di cocaina, oltre a diverso materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura e la ripartizione in dosi della droga;

- diverse munizioni per armi da fuoco,

il tutto ben occultato nello scantinato, all’interno di alcuni suppellettili ed indumenti vari.

Alla luce di quanto emerso, il 38enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente ed il munizionamento rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.