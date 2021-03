L'Rt è in calo: in sette giorni è passato da 1,25 a 0,95. E' stato deciso che Dad sarà valida fino al 6 aprile

L'Rt in netto calo, sceso in sette giorni da 1,25 a 0,95, la classificazione di regione a rischio basso e casi in diminuzione: la Basilicata resta arancione ma gli studenti lucani non torneranno in classe neanche nella settimana che porterà alle vacanze di Pasqua. Nel pomeriggio di ieri, infatti, a poche ore di distanza dalla scadenza della precedente ordinanza, il governatore Vito Bardi ha annunciato la proroga della dad per tutti, con le scuole di ogni ordine e grado chiuse fino al 6 aprile. "Per quella data - ha sottolineato Bardi - tutti gli insegnanti lucani saranno vaccinati e quindi potremo riaprire tutte le classi in sicurezza".

A proposito di vaccini, oggi la Basilicata può vantare due importanti "primi posti" tra le regioni italiane: per le due dosi e quindi l'immunizzazione al 34,88% degli over 80 e per la prima dose all'86,47% del personale scolastico. Nelle ultime ore - secondo quanto reso noto da Bardi - sono partite le vaccinazioni per gli ultraottantenni nei comuni di Anzi, Paterno, Lagonegro, Rapolla, Roccanova e Tursi. "E finalmente - ha detto il governatore - abbiamo il calendario delle prime dosi Pfizer negli altri Comuni fino al 3 aprile". Il presidente della Regione ha inoltre specificato che "se da qui al primo aprile il Governo non ci invierà le risorse umane promesse, procederemo allo scorrimento della graduatoria degli infermieri: dobbiamo vaccinare più persone possibili. Il 30 marzo inizieremo con le vaccinazioni di dializzati e trapiantati".

Da oggi, invece, sarà operativa la task force inviata dal Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo: sono arrivati nel capoluogo lucano un medico, due infermieri e un autista. La task force dovrebbe essere al lavoro a Potenza, già dalla giornata di oggi a supporto dell'Asp, mentre nei prossimi giorni dovrebbe spostarsi per effettuare le vaccinazioni in alcuni dei paesi lucani più difficili da raggiungere.