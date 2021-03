Send by email

In molte località nel Centro Sud la terra ha tremato ed è stata avvertita da molti cittadini

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio di oggi in buona parte della Basilicata. L'evento sismico è stato localizzato nel mare Adriatico alle 13.47 di magnitudo 5.9, ad una profondità di 60 chilometri circa. La scossa è stata avvertita indistintamente in tutto il centro sud Italia. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Segnalazioni arrivano dalla Campania, da Potenza e Matera dove la scossa è stata avvertita chiaramente, con la terra che ha tremato forte e molte persone dalla paura sono scese in strada.

Un'altra scossa di terremoto di magnitudo ML 2.8 è stata avvertita sempre nella giornata di oggi alle ore 12:26 ed è avvenuta nella zona del Mar Ionio Meridionale, con coordinate geografiche (lat, lon) 36.2, 15.33 ad una profondità di 15 km.