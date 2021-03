Per la giornata di oggi sono previste circa 100 somministrazioni

È operativa da questa mattina a Potenza la squadra dell’Esercito che da oggi affiancherà le squadre dell’Asp Basilicata per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19. Il team inviato dal commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, composto da un medico e due infermieri, nella giornata di oggi effettuerà le vaccinazioni a domicilio agli ultra ottantenni del capoluogo che non hanno potuto recarsi all’ospedale da campo del Qatar per la somministrazione del vaccino Pfizer.

Secondo un cronoprogramma ben definito, per la giornata di oggi sono previste circa 100 somministrazioni che saranno effettuate dalle due squadre arrivate in regione in supporto del personale sanitario dell'Asp.